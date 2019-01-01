أجويرو ينفي استبعاد ميسي من سباق الكرة الذهبية

المهاجم الأرجنتيني أجويرو يرى مواطنه ميسي الأفضل في العالم حتى الآن

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي رأيه في مستوى مواطنه ليونيل ميسي، الذي يراه ضمن أفضل لاعبي العالم حتى الآن.

ويرى أجويرو أنه ليس شرطًا أن من يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية.

مانشستر سيتي يُجهز عرضًا "مربحًا" لجواو كانسيلو

وكتب أجويرو على حسابه الشخصي "تويتر": لم أقل رأيي في الفائز بالكرة الذهبية، ولكن ميسي يستحق التتويج بها طالما يقدم مواسم رائعة".

وجاء رد أجويرو بعدما انتشرت الكثير من الشائعات على لسانه يقول فيها إن صاحب الكرة الذهبية لعام 2019 يجب أن يكون من الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن برشلونة كان قد ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد ليفربول.

يذكر أن ليونيل ميسي كان قد توج من قبل بالكرة الذهبية خمس مرات في مسيرته.

​