أجويرو وهيجواين ينضمان للمطالبين باستكمال البحث عن سالا

عمليات البحث توقفت رسمياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انضم العديد من نجوم المنتخب الأرجنتيني للحملة التي تطالب باستكمال عمليات البحث عن إيميليانا سالا، لاعب كارديف سيتي، والطيار بعد الإعلان عن إيقافها رسمياً.

وأعلنت السلطات المحلية في جريسني، كارديف، إيقاف عمليات البحث عن أحياء في قضية اختفاء الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني من نانت إلى فريقه الجديد.

وكتب سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، عبر صفحته على تويتر قائلاً: "لا نريد أن نفقد الأمل ونريد التمسك به، رجاء لا توقفوا البحث، صلاتي من أجل سالا وعائلته".

وأيده زميله في سيتي نيكولاس أوتاميندي: "أريد إظهار تعاطفي مع عائلة سالا، ومطالبة الشرطة باستكمال البحث، لا يزال هناك أمل لإيجادهم أحياء".

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Hi, I’m Nicolás Otamendi. I’d like to express my sympathies to Emiliano’s family, and urge the police to keep searching for the plane. There’s still hope to find them alive. All my support to his family, and let’s hope they get an answer urgently #prayforemilianosala pic.twitter.com/4k37Zgk3U1 — Nicolas Otamendi (@Notamendi30) January 24, 2019

🏆ربع النهائي - #كأس_آسيا2019

الإمارات 🆚 أستراليا

⏰ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 ملعب هزاع بن زايد



كل التمنيات بالتوفيق للأبيض الإماراتي 🇦🇪#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/B0JzeGZJRX — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

كما طالب جونزالو هيجواين، لاعب تشيلسي الجديد، بمواصلة البحث: "أطلب من العالم استكمال البحث عن سالا حتى اللحظة الأخيرة، يجب الاستمرار للنهاية، وشكراً".

وكان نادي اللاعب السابق نانت أول المطالبين باستكمال عمليات البحث في بيان رسمي حمل لهجة قوية، وقال إن الأمر يجب أن يتم كاحترام للاعب وعائلته.

يذكر أن سالا كان قد انضم لصفوف كارديف قبل أيام قليلة قادماً من نانت مقابل 15 مليون يورو.