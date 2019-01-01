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الدوري الإنجليزي الممتاز

أجويرو وهيجواين ينضمان للمطالبين باستكمال البحث عن سالا

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AFP
عمليات البحث توقفت رسمياً
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

انضم العديد من نجوم المنتخب الأرجنتيني للحملة التي تطالب باستكمال عمليات البحث عن إيميليانا سالا، لاعب كارديف سيتي، والطيار بعد الإعلان عن إيقافها رسمياً.

وأعلنت السلطات المحلية في جريسني، كارديف، إيقاف عمليات البحث عن أحياء في قضية اختفاء الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني من نانت إلى فريقه الجديد.

وكتب سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، عبر صفحته على تويتر قائلاً: "لا نريد أن نفقد الأمل ونريد التمسك به، رجاء لا توقفوا البحث، صلاتي من أجل سالا وعائلته".

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وأيده زميله في سيتي نيكولاس أوتاميندي: "أريد إظهار تعاطفي مع عائلة سالا، ومطالبة الشرطة باستكمال البحث، لا يزال هناك أمل لإيجادهم أحياء".

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كما طالب جونزالو هيجواين، لاعب تشيلسي الجديد، بمواصلة البحث: "أطلب من العالم استكمال البحث عن سالا حتى اللحظة الأخيرة، يجب الاستمرار للنهاية، وشكراً".

وكان نادي اللاعب السابق نانت أول المطالبين باستكمال عمليات البحث في بيان رسمي حمل لهجة قوية، وقال إن الأمر يجب أن يتم كاحترام للاعب وعائلته.

يذكر أن سالا كان قد انضم لصفوف كارديف قبل أيام قليلة قادماً من نانت مقابل 15 مليون يورو.

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