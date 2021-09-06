أجويرو ينتقد احترافية برشلونة: لا أجد أحدًا حين أصل إلى المران!

أجويرو يكشف الاختلافات بين فترته في مانشستر سيتي وبدايته مع برشلونة.

كشف الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم برشلونة الإسباني عن دهشته الشديدة من إمكانيات التدريب المحدودة للنادي الكتالوني.

أجويرو انضم إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده في ملعب الاتحاد، على أمل مزاملة مواطنه ليونيل ميسي، لكن البرغوث رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأجرى أجويرو مقابلة عبر موقع "تويتش" مع الإسباني إيباي يانوس أحد أبرز مشاهير الإنترنت، تحدث خلالها عن أيامه الأولى في برشلونة، والمفاجآت العديدة التي قابلها في النادي الكتالوني.

وقال أجويرو عن أيامه الأولى مع برشلونة: "في مانشستر سيتي، كنا نصل إلى التدريب قبل ساعة ونصف على الأقل، وهنا في برشلونة موعدنا قبل نصف ساعة من التمرين".

وأضاف: "قلت لنفسي إنني سأتوجه إلى المران قبل ساعة على الأقل، وأحاول الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو القيام بأشياء أخرى، لكن لم أجد أحدًا أبدًا، كانت كل الأبواب مغلقة".

أجويرو سئم من مبابي

كما تحدث مهاجم برشلونة عن شائعات انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، وهو ما أبقى إسبانيا كلها في حالة ترقب خلال الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، وانتقد مضيفه بشكل خاص لتحدثه طوال اليوم عن مبابي.

وقال أجويرو: "لقد سئمت من مبابي، كل يوم نتحدث عن انتقاله إلى مدريد، كل يوم، مبابي.. مبابي.. مبابي.. مبابي، لقد جاء لا لم يأت".

BAPÉ BAPÉ BAPÉ TODO EL DÍA CON BAPÉ pic.twitter.com/TA6hcKmzvC — Ibai (@IbaiLlanos) September 4, 2021

وحتى الآن لم يلعب أجويرو أي دقيقة مع برشلونة بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يغيب لشهرين آخرين على الأقل، ومن المنتظر أن يبدأ أجويرو مسيرته مع برشلونة في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر.

اقرأ أيضًا