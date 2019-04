أجويرو يكرر إنجاز هنري في الدوري الإنجليزي

عادل سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، إنجاز تييري هنري، هداف أرسنال التاريخي، بعد تسجيله في مرمى بيرنلي.

مانشستر سيتي افتتح التسجيل ضد بيرنلي بهدف من توقيع أجويرو في الدقيقة 63.

وأصبح الأرجنتيني أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفًا في 5 مواسم متتالية في البريميرليج بعد هنري في الفترة من 2001-2002 حتى 2005-2006.

ويعد هداف مانشستر سيتي التاريخي ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز في البريميرليج.

20 - Sergio Agüero is only the second player in @premierleague history to score 20+ goals in five consecutive campaigns, after Thierry Henry between 2001-02 and 2005-06. Legends. #BURMCI pic.twitter.com/5o0MSDtcgL