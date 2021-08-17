أجويرو يشعر بالإحباط في برشلونة ويطلب الرحيل

أزمة جديدة للنادي الكتالوني

يشعر المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، بحالة من الضيق بسبب وضعه الحالي مع نادي برشلونة الإسباني.

أجويرو انتقل إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكان يطمح في اللعب بجوار زميله في منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.

برشلونة فشل في الحفاظ على خدمات ميسي، لينتقل إلى باريس سان جيرمان، ويجد أجويرو نفسه وحيدًا في النادي بعد هذه الصفقة.

الصحفي ومقدم البرامج الإسباني "فيل كيتروميليديس" كشف عن رغبة أجويرو في الرحيل بأقرب فرصة ممكنة عن كامب نو.

ويأتي ذلك بسبب رحيل ميسي، وكذلك الظروف التي يمر بها النادي في الوقت الحالي، وإجبار اللاعب على تخفيض راتبه بنسبة 50% بسبب الأزمة المالية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل يعجز برشلونة حتى الآن عن تسجيل أجويرو بالفريق للموسم الجديد، بسبب استمرار حالة العجز في الميزانية.

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ووفقًا لبعض التقارير الإسبانية، فإن الوجهة المفضلة له ربما تكون الدوري الأمريكي، حيث يريد الانتقال إلى هناك بعد عودته من الإصابة في نوفمبر القادم.

يذكر أن صاحب الـ33 سنة هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، حيث سجل 260 هدفًا في 390 مباراة بقميص الفريق الإنجليزي.