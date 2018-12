أجويرو يستمع بهدفه والدفاع مفتوح لخصوم مانشستر سيتي

حقق سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، رقمًا إيجابيًا أمام ساوثامبتون بينما أخفق دفاعات السيتزنز مرة أخرى.

مانشستر سيتي أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثية مقابل هدف في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

بداية من الرقم الإيجابي، فإن أجويرو سجل 5 أهداف وصنع 4 في آخر 8 مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي أمام ساوثامبتون.

ووصل الكون أجويرو إلى الهدف 50 في البريميرليج تحت قيادة بيب جوارديولا في 72 مباراة ليصبح هداف الفريق مع الفليسوف متفوقًا على سترلينج صاحب الـ 34 هدفًا.

ساوثامبتون انضم لضحايا أجويرو التهديفية ولكنّ دفاع السيتزنز استقبل هدفًا آخر ليفشل في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 9 مباريات.

