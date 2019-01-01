أجويرو يتحدث عن علاقته مع جوارديولا والمنافسة مع ليفربول

ليفربول الفريق الوحيد الذي بإمكانه إيذاء مانشستر سيتي في البريميرليج

يعتقد سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي أن ليفربول هو الفريق الوحيد الذي بإمكانه إيذاء بطل الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى قوة العلاقة بينه وبين مدربه بيب جوارديولا.

وقال أجويرو في تصريحات صحفية، عند سؤاله عن الكرة الذهبية: "أنا سعيد لأنني متواجد في القائمة النهائية، ولكن مرشحي المفضل دائماً هو ليونيل ميسي أكون سعيداً عندما يحقق اللقب".

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وتطرق المهاجم الأرجنتيني، إلى الحديث عن هدفه الشهير أمام كوينز بارك رينجرز: "لقد كنا متوترين للغاية في ذلك اليوم، لأننا لم نعتد على لعب هذ النوم من المباريات، والتي بإمكاننا فيها الفوز بالألقاب".

وتابع: "الكثير من الفريق في ذلك الوقت لم يفوزا بأي شيء أبداً، كانت مباراة صعبة حتى لحظة الهدف، كانت ستكون خيبة أمل كبيرة لنا لو لم نحقق القب في تلك المباراة".

وعند سؤاله عن علاقته مع مدربه بيب جوارديولا: "كل شيء على ما يرام، نحن نتحدث كثيراً، لقد عرفنا بعض منذ وصوله، عندما أشارك فإنني أبذل قصارى جهدي لأنني أعلم أن خلفي جابريال جيسوس، إنه مهاجم سريع ويسجل الأهداف ويستغل دائماً وجوده في الملعب، ربما هذه أكبر مشاكل بيب عندما يختار من يلعب".

وحول اقترابه مع معادلة رقم هنري كأكثر لاعب أجنبي تسجيلاً للأهداف في البريميرليج قال: "يسعدني أنني أسجل الكثير من الأهداف، واقترب من تخطي رقم هنري، ستكون لحظة محفورة في ذاكرتي للأبد، سأواصل العمل لتحقيق هذا في أقرب وقت، لم يتبق الكثير لي في الملاعب أنا فقط أحاول الاستمتاع".

وأتم تصريحاته بالحديث عن المنافسة مع ليفربول، وقال: "بالنسبة لنا الكلاسيكو الحقيقي أمام مانشستر يونايتد، ليفربول كان دائماً خصماً قوياً، ولكن وصلت كان مانشستر يونايتد هو الفريق الذي يقاتل على اللقب"

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وأكمل: "لقد كان شيئاً غريباً في المدينة أن سيتي ينافس يونايتد، ولكن في المواسم الأربعة الأخيرة أصبح ليفربول فريقاً قوياً، إنه الفريق الوحيد في الدوري الذي بإمكانه أن يؤذينا"

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يواجه ليفربول، في قمة الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم.