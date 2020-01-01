أجويرو: ميسي يشتكي كثيرًا!

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عبّر سيرخيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، عن الصداقة القوية التي تربطه بليونيل ميسي نجم برشلونة، رغم الاختلاف في شخصية كليهما على مختلف الأصعدة.

ولطالما عُرف أن أجويرو وميسي صديقان مقربان، وليس أدل على ذلك من أن الثنائي يسكنان نفس الغرفة سويًا في كل معسكرات منتخب الأرجنتين مثل مرحلة تحت 17 عامًا.

أحد الأسباب أيضًا التي جعلت ميسي يفكر في الرحيل إلى مانشستر سيتي كانت وجود أجويرو صديقه المقرب هناك، إلى جانب السبب الأكبر بوجود بيب جوارديولا على رأس القيادة الفنية للسيتيزنس.

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الدولي الأرجنتيني بدوره تحدث عن علاقته بالبرغوث وقال "نحن مثل زوج من حذاء الباليه (إشارة لاختلاف الشخصيات)، عندما نصل إلى الفندق يقوم بالاستحمام بينما أنا أتحدث في الهاتف، ويذكرني دائمًا بتناول العشاء".

كما أضاف "إنه دائمًا ما يشتكي مني، فأنا لا أنام سوى على صوت التلفاز، وفي الصبح دائمًا ما يُبدي انزعاجه من هذا الأمر".

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المنتخب الأرجنتيني حاليًا يتواجد في الجولة الدولية بقيادة ميسي وقد فاز في أول مباراة على الإكوادور بهدفٍ نظيف، على أن يلتقي يوم الأربعاء في الجولة الثانية مع بوليفيا خارج الديار.

أجويرو غير موجود مع التانجو بسبب إصابته الكبيرة التي عانى منها في الأشهر الماضية، والتي جعلته يغيب عن الملاعب منذ شهر يونيو وحتى الآن.

الجدير بالذكر أن مصادر جول أكدت على أن ميسي متفائل كثيرًا بشأن الكتيبة الحالية لمنتخب الأرجنتين ويسعى بكل ما أوتي من قوة للفوز بكوبا أمريكا وكأس العالم معهم، وبالطبع أجويرو أحد أهم العناصر التي يفترض أن تساعده في تحقيق غايته.