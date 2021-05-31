أجويرو: ميسي سيستمر في برشلونة ومبابي الأفضل في العالم!

تصريحات مثيرة من أجويرو في تقديمه كلاعب في صفوف برشلونة..

قال المهاجم الجديد لنادي برشلونة سيرخيو أجويرو إن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ كما أنه يعتقد بقاءه في صفوف النادي الكتالوني، إضافة لأن كيليان مبابي هو الأفضل في العالم حاليًا باستثناء ليو.

وأعلن نادي برشلونة رسميًا ضم المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي ليكون المهاجم الجديد للفريق.

سيوقع المهاجم المقرب إلى قلب ليونيل ميسي قائد برشلونة عقدًا حتى نهاية موسم 2022/23، وتم تحديد شرط الشراء الخاص به بمبلغ 100 مليون يورو.

وحول ذلك قال أجويرو: "اللعب مع ليو ميسي في برشلونة كان أحد أحلامي التي تتحقق الآن، كان من دواعي سروري أن أجاوره مع المنتخب وسعيد أن ذلك يحدث في برشلونة خلال الوقت الحالي".

وأضاف: إنه لمن دواعي سروري وفخر أن ألعب إلى جانب ليو، وبالنسبة لي أعتقد أنه سيستمر في برشلونة، بالنسبة لي النادي الكتالوني هو أفضل نادٍ في العالم".

وتابع: "كيليان مبابي هو أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي، وذلك بالطبع باستثناء ليونيل ميسي من المقارنة نظرًا لأنه أفضل لاعب في التاريخ على الإطلاق خلال الوقت الحالي وفي كل الأوقات".

وأردف: "جوارديولا أخبرني أنني ذاهب لأفضل نادٍ في العالم، هو كان أحد أبرز من دربوا برشلونة على الإطلاق ويعرف بالطبع قيمة هذا النادي جيدًا، لقد حدثني كثيرًا عن الأجواء هناك".

لابورتا يتسلح بـ"أجويرو" للإبقاء على ميسي في برشلونة!

الجدير بالذكر أن برشلونة بحث بشتى السبل عن التعاقد مع مهاجم صريح الصيف المقبل، ومع ما لدى أجويرو من خبرة استثنائية ومهارات تجعله من الأفضل في العالم، قد يكون صفقة مربحة للغاية قياسًا بالظروف الراهنة.