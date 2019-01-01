النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

أجويرو: مواجهة ليفربول هامة لكنها لن تحسم البريميرليج

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
المهاجم الأرجنتيني يؤمن بصعوبة المنافسة على اللقب هذا الموسم ويتوقع استمرارها حتى الجولات الأخيرة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يرى سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ستستمر حتى الجولات الأخيرة من الموسم.

سيتي حامل لقب البريميرليج خسر صدارة المسابقة بالأسابيع الماضية، بعد 3 هزائم أمام ليستر سيتي وكريستال بالاس وتشيلسي.

تورام يطالب بتوقف الكالتشيو بعد العنصرية ضد كوليبالي

اختيارات المحررين

ليفربول المستفيد من سقوط سيتي، يحل ضيفاً على ملعب الإتحاد بعد غد الخميس، في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين.

وقال أجويرو عن هذه المواجهة:"إنها مباراة كبيرة لكلا الفريقين، المواجهات المباشرة بين الفرق المتنافسة تعتبر أحد العوامل الحاسمة للبطولات ولكنه ليس العامل الوحيد".

وأضاف:"ديسمبر لم يمر بالطريقة التي أردناها، حيث خسرنا العديد من النقاط، لذلك مباراة ليفربول قمة في الأهمية لنا".

وتابع:"لازلنا في شهر يناير وهناك العديد من المباريات القادمة، كما أن المنافسة بين 3 أو أربع فرق، ليس فقط مانشستر سيتي وليفربول".

بيرلو وليفاندوفيسكي وأهم الصفقات المجانية في التاريخ

واستكمل:"تكرار ما قمنا به العام الماضي ليس سهلاً والمهمة صعبة جداً أمامنا للحفاظ على اللقب وأتوقع استمرار المنافسة حتى الجولات الأخيرة"

جدير بالذكر أن سيتي الحاصل على البريميرليج الموسم الماضي بـ100 نقطة، يحتل حالياً المركز الثاني بـ48 نقطة، مقابل 54 لليفربول المتصدر.

الموضوع التالي:
رسميًا - استقالة موسى المحياني من الأهلي
الموضوع التالي:
جاكا: تعلمنا من الخسارة أمام ليفربول
الموضوع التالي:
مانشستر يونايتد أم سيتي ؟ ليون يحدد سعره النهائي لبيع ندومبيلي
الموضوع التالي:
بهدفه في كارديف – كين أفضل من يحتفل بالعام الجديد بالبريميرليج
الموضوع التالي:
رونالدو: لست مهووساً بالجوائز الفردية
إغلاق