أجويرو سادس الهدافين في البريميرليج عبر التاريخ

نجح سيرجيو أجويرو، هداف مانشستر سيتي، في تسجيل هدف ضد برايتون ليصبح سادس الهدافين التاريخيين في البريميرليج.

مانشستر سيتي تأخر في النتيجة أمام برايتون قبل أن ينجح أجويرو في تسجيل التعادل بعد دقيقة واحدة.

وبتسجيل الهدف، امتلك 164 هدفًأ في 239 مباراة ليقترب من تييري هنري، أسطورة أرسنال، والذي يمتلك 175 هدفًا في 258 مباراة.

ويأتي فرانك لامبارد، هداف تشيلسي، في المركز الرابع برصيد 177 هدفصأ من 609 مباراة يتفوق عليه أندي كول برصيد 187 هدفًا في 414 مباراة.

واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، يمتلك 208 هدفًا في 491 هدفًا في المركز الثاني، أما الهداف فهو آلان شيرار برصيد 260 هدفًا في 441 مباراة.

كما أصبح ديفيد سيلفا أكثر من يصنع الأهداف لأجويرو بواقع 18 هدفًا وهو رابع أكثر لاعب يصنع أهداف لمهاجم في الدوري الإنجليزي.

18 - David Silva's assist for Sergio Aguero's goal was his 18th for the Argentine, only three players have assisted another more often in the ;



Anderton to Sheringham (20)

McManaman to Fowler (20)

Lampard to Drogba (24)



Duo.