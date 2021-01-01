أجويرو: الأرجنتين قادرة على الفوز بكأس العالم 2022

وهذا رأيي في جوارديولا..

يؤمن سيرخيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، بقدرة منتخب بلاده الأرجنتين على تحقيق لقب كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

أجويرو كان قطعة أساسية من التانجو خلال آخر مونديالين وكذلك في كوبا أمريكا، ولا يزال يحلم بأن يعانق لقبًا دوليًا مع منتخب بلاده وليونيل ميسي.

الدولي الأرجنتيني أجرى حوارًا صحفيًا مطولًا تحدث فيه عن العديد من القضايا منها رأيه في مدربه الحالي بيب جوارديولا وكذلك مستقبل التانجو.

وعن المنتخب الأرجنتيني قال "لست هنا الآن، لكن عندما أبدأ في اللعب فآمل أن يتم استدعائي إذا قدمت أداءً جيدًا".

كما أضاف "إذا كُنّا لا نعتقد أن بمقدورنا الفوز بكأس العالم فلماذا نذهب؟ نعم، خسرنا النهائيات مؤخرًا ولم يكن الأمر سهلًا".

وتابع "من الواضح أننا أردنا الفوز ببطولة مع منتخب الأرجنتين وكنا على وشك ذلك، ولكننا سنواصل المحاولة كلما ظلت ثقة المدرب فينا كبيرة".

أما عن مدربه الحالي بيب جوارديولا، فقال "إنه يهتم بالتفاصيل للغاية، يحلل من سنلعب ضده دائمًا، لقد تحسن مانشستر سيتي كثيرًا معه في كرة القدم".

وأتم "بفضله، باتت العديد من الفرق الإنجليزية تحاول اللعب من الخلف أيضًا، معظمهم لا يمتلكون الكرة في العادة طوال الوقت، ليس كفرق الدوري الإسباني".

الجدير بالذكر أن أجويرو غاب عن أغلب مباريات هذا الموسم بسبب إصابته في الركبة ثم إصابته بفيروس كورونا، ولكن يفترض أن يعود للملاعب قريبًا لقيادة هجوم النادي الإنجليزي.