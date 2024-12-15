"أتمنى لعب كأس العالم للأندية مع الهلال وتجربتي في باريس سعيدة وحزينة" .. تصريحات مثيرة من نيمار

نيمار يتحدث عن تجربته مع الهلال وباريس سان جيرمان..

أعرب النجم البرازيلي نيمار جونيور، محترف الهلال، عن سعادته البالغة بالحياة في السعودية، معربًا عن أمله في المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، مع الزعيم، كما تحدث عن سر قبوله العرض السعودي، والرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتقل نيمار إلى صفوف الهلال، قادمًا من باريس سان جيرمان، في صيف 2023، بعقد لمدة موسمين، فيما عانى اللاعب من الغياب لفترات طويلة، بسبب الإصابة، حيث غيبه الرباط الصليبي لأكثر من سنة، بعد مشاركته في 5 مباريات مع كتيبة المدرب جورج جيسوس، سجل خلالها هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة، ليعود في مباراتين بدوري النخبة الآسيوية، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة في العضلة الخلفية.

وقال نيمار، في حوار مع راديو مونت كارلو، إنه قرر مغادرة باريس سان جيرمان، لأنه ببساطة لم يعد سعيدًا مع النادي الفرنسي، مضيفًا أن النادي والمدرب لم يرغبا في الاعتماد عليه بعد ذلك، وأخبروه بذلك الأمر بالفعل، فيما أعجبه العرض المقدم من الهلال، كما تعرف على النادي السعودي والثقافة المحلية والبطولة، وفوجئ للغاية بالترحيب به ولطف المشجعين.

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وأضاف نيمار أنه سعيد جدًا في السعودية، وجميع اللاعبين الذين يريدون المجئ إلى المملكة، يفاجأون بالمستوى، وبعض الأمور الإيجابية في الدوري السعودي الذي ينمو، وأنه واثق - هو وعائلته - بأن قرارهم بالتواجد في المملكة كان موفقًا، متمنيًا بأن يحظى بموسم جيد مع الهلال، بعد عودته من إصابة خطيرة للغاية، حيث يأمل في التطور البدني واللعب مرة أخرى، وأن يشارك مع الهلال في كأس العالم للأندية 2024، مضيفًا أن الفريق سيكون هناك للمنافسة على اللقب وليس للتنزه، وهذه البطولة مهمة جدًا للهلال وتعني الكثير له.

وفي سياق متصل، وصف نيمار تجربته مع باريس سان جيرمان، بأنها جيدة وسيئة في نفس الوقت، حيث كان في ذروة مسيرته في كرة القدم، بينما عانى من الإصابات لفترات طويلة، فيما استعاد ذكرياته التي لا تنسى مع النادي الباريسي، وخاصة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، وأن الفريق كان بإمكانه الفوز ولكن المباراة النهائية حسمت ببعض التفاصيل، مؤكدًا أنه كان يتمنى الفوز بلقب تشامبيونزليج، لأنه يشبه الفوز بكأس العالم مع بلدك.

ونوّه نيمار بأنه لا يشعر باستياء تجاه نادي باريس سان جيرمان، ولكن يملك القليل تجاه الأشخاص الذين يديرون النادي وبعض المشجعين، مضيفًا "السنة الأولى كانت رائعة، والشعب الفرنسي استقبلني بشكل جيد للغاية، ولكن الأمور لم تسر على ما يُرام آخر عامين أو ثلاثة، لم تكن الطريقة التي تمت معاملتي بها مذهلة، وكان الأمر ذاته مع ليونيل ميسي، بالنسبة لي، شعرت بالظلم، لأنني كنت أقدم كل ما لدي دائمًا على أرض الملعب، كنت حزينًا بعض الشيء بشأن طريقة معاملة الجماهير، خاصة بعدما جاؤوا إلى منزلي، وأرادوا اقتحامه وضربي، لقد تجاوزوا الحدود، وكان العلاقة معقدة للغاية، ولكني عشت أيضًا بعض اللحظات الجميلة جدًا مع النادي، كانت أفضل كرة قدم لعبتها، ولذلك أنا سعيد، وضميري مرتاح بشأن ذلك".