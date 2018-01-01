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أتليتكو يستعد لرحيل هيرنانديز بالتعاقد مع ظهير كولن

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المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز يقترب خطوة أخرى من بايرن ميونيخ وأتليتكو يحضر لرحيله

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

بدأ نادي أتليتكو مدريد الإسباني، التحضير لمغادرة لاعبه لوكاس هيرنانديز لصفوفه بفترة الانتقالات الشتوية القادمة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية فجرت مفاجأة مدوية أمس الأربعاء، مؤكدة أن اللاعب الفرنسي وافق على الانتقال لبايرن ميونيخ.

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وأوضحت أن البافاري سيدفع 80 مليون يورو نظير ضم اللاعب، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو.

تقارير إسبانية أكدت اهتمام دييجو سيميوني بضم خورخي مير ظهير أيسر لاعب نادي كولن الألماني.

ورغم ارتباط صاحب الـ21 عاماً بعقد مع كولن حتى 2023، إلا أن فرصة اللعب لأتليتكو تبدو غير قابلة للرفض لدى الظهير الشاب.

ويمتلك خورخي خبرة جيدة في الدوري الإسباني، حيث انضم لكولن قادماً من سبورتنج خيخون في 2017.

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ويطمح أتليتكو في الحصول على خدمات لاعب بمقابل مادي لا يزيد كثيراً عن الذي دفعه كولن لضمه بـ8.5 مليون يورو.

ويستغل النادي الإسباني ظروف كولن الحالية وتواجده بدوري الدرجة الثانية الألماني لإغراء اللاعب بالانضمام له في يناير.

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