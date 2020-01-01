أتليتكو مدريد يقترب من التعاقد مع لويس سواريز

صفقة مميزة إن تمت..

بدأ أتلتيكو مدريد في البحث عن مهاجم لخلاف دييجو كوستا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بناء على طلب من دييجو سيميوني رغم الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها النادي كأغلب أندية العالم بسبب فيروس كورونا.

وبحسب الأنباء، فإن المرشح الأول لخلافة كوستا في هجوم الروخيبلانكوس هو لويس سواريز، مهاجم ريال سرقسطة المُعار من واتفورد، والذي تبلغ قيمته المتوقعة 50 مليون يورو.

سواريز أحرز هذا الموسم 19 هدفًا بقميص سرقسطة مع صناعته لستة أهداف أخرى في 38 مباراة خاضها بالدرجة الثانية، كما أنه يتميز بأسلوب اللعب المحبب لسيميوني، حيث القتال على كل كرة والركض بكثرة.

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لذلك فيُعد المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا هو الهدف الأول للأتليتي لسد ثغرة المهاجم الصريح خصوصًا وبعد تراجع مستويات دييجو كوستا في السنة الأخيرة الأمر الذي جعل رحيله مسألة وقت ليس إلا.

الأزمة حاليًا تكمن في سعر الكولومبي المرتفع، ويحاول مسؤولو النادي المدريدي التفاوض مع نظرائهم في واتفورد لتقليل التكلفة نوعًا ما رغم صعوبة الأمر في ظل محاولة النادي الإنجليزي تقليل خسائره من الهبوط إلى الدرجة الأولى الممتازة.

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اللاعب نفسه يُفضِّل الاستمرار في إسبانيا عن العودة إلى إنجلترا واللعب في الدرجة الأولى (انتهت إعارته لسرقسطة بانتهاء هذا الموسم)، وقد ألمح وكيله في الساعات الماضية إلى قرب استمراره في إسبانيا وأن ثمة قتال يدور لتحقيق هذه الغاية.

الجدير بالذكر أن دييجو كوستا يتبقى في عقده موسم وحيد فقط وقد سجل 5 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة مع تعرضه لإصابات كثيرة طوال الموسم، ما يجعل التعاقد مع مهاجم آخر ضرورة ملحة.

كما تجدر الإشارة إلى أن ميجيل أنخيل، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو قد أعلن في وقت سابق أن هذه السوق ستكون هادئة لنادي ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث سيتم استقدام 4 لاعبين على الأكثر مع عدم وجود أي احتمالية لضم نجوم بصفقات ضخمة في ظل أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية.