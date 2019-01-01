أتلتيكو يتسوق في الدوري الإيطالي لدعم هجومه

الفريق الإسباني يعاني بشكل واضح في خط الهجوم هذا الموسم

يسعى نادي أتلتيكو مدريد، لإنهاء أزمته الهجومية التي يمر بها الموسم الحالي، بالتعاقد مع البولندي كريشتوف بيونتيك مهاجم نظيره الإيطالي ميلان في يناير.

أتلتيكو تخلى عن نجمه الأول أنطوان جريزمان الصيف الماضي، حيث رحل إلى برشلونة، ليعاني الفريق بشكل واضح على الجانب الهجومي وتسجيل الأهداف.

فريق المدرب دييجو سيميوني يحتل المركز السادس بجدول الدوري الإسباني حتى الآن، وسط مخاوف بموسم مُحبط قد يطيح بالأرجنتيني من منصبه.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت اهتمام أتلتيكو بضم بيونتيك من ميلان، والذي يعاني من فترة عدم استقرار مع النادي الإيطالي هذا الموسم.

وأوضحت أن أتلتيكو يريد البولندي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود إمكانية الشراء مقابل 35 مليون مليون يورو الصيف المقبل.

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ومن غير المتوقع أن يعارض الروسونيري هذه الفكرة، نظراً للحالة السيئة التي يعاني منها بيونتيك هذا الموسم على الجانب التهديفي، وسط أنباء التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش بشكل مؤقت.

أندريا بيلوتي مهاجم تورينو، يعتبر أيضاً من أهداف سيميوني، حيث أحرز 7 أهداف في 13 مباراة هذا الموسم، بالإضافة لإدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي.