أتلتيكو مدريد ينتظر جريزمان للتعاقد مع جواو فيليكس

هل يخطف أتلتيتكو مدريد جواو فيليكس من مانشستر سيتي؟

ينتظر نادي أتلتيكو مدريد رحيل أنطوان جريزمان في يوليو المقبل لأجل التعاقد مع جواو فيليكس من صفوف بنفيكا.

جريزمان أعلن قراره بمغادرة أتلتيكو مدريد مع توقعات بالانضمام إلى صفوف برشلونة.

وعلم Goal أنّ خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعبين، يفضل انضمامه إلى الروخي بلانكوس بدلًا من مانشستر سيتي، إذ يراه قادرًا على التطور تحت قيادة دييجو سيميوني.

ولن يستطع أتلتيكو مدريد دفع الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 120 مليون يورو وجلب جواو فيليكس سوى بعد رحيل جريزمان والحصول على المبلغ ذاته من قيمة فسخ التعاقد.

أحد الحسابات عبر تويتر قام بنشر تغريدة تتضمن طلبات وكيل كيليان مبابي لإدارة باريس سان جيرمان من أجل استمراره مع الفريق وهي ⭕️



▪️تنفيذ ركلات الجزاء

▪️اللعب في الأمام وليس على الأطراف

▪️نسبة أكبر من ملكية حقوق الصور



وهذا كان رد مبابي على التغريدة 👇😅 pic.twitter.com/RMRwEbDqg3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الروخي بلانكوس يرغب في دفع 60 مليون يورو فقط بجانب 20 مليون متغيرات إضافية للتعاقد مع فيليكس.

ويحاول مانشستر سيتي إغراء اللاعب بمرتب سنوي يصل إلى 6 ملايين يورو صافي من الضرائب.

بطل الدوري الإسباني في 2014 يود استغلال علاقته الطيبة مع مينديز لضم اللاعب خاصة وأنّه سيشارك أساسيًا عكس موقفه في مانشستر سيتي.