أتلتيكو مدريد يقدم عرضاً رسمياً لباريس للحصول على كافاني

إدارة الروخي بلانكوس تسعى للحصول على توقيع اللاعب سريعاً

أشارت تقارير صحفية، إلى أن أتلتيكو مدريد، قدم عرضاً لباريس سان جيرمان، للحصول على توقيع إدينسون كافاني مهاجم الفريق الفرنسي.

أوضحت صحيفة الليكيب الفرنسية، أن أتلتيكو قدم اليوم عرضاً بقيمة 15 مليون يورو، للتوقيع مع مهاجم أوروجواي.

ومن جانبها رفضت إدارة باريس العرض المقدم من الروخي بلانكوس، لأنها ترى أنه لا يناسب اللاعب صاحب الـ 32 عاماً.

وتعمل إدارة أتلتيكو على حسم الصفقة في أسرع وقت قبل نهاية سوق الانتقالات الحالي، وكانت قد بدأت الإدارة المفاوضات مقابل 10 ملايين في منتصف الشهر الجاري.

صفقة كافاني تنتظر الكلمة الأخيرة قبل إغلاق الميركاتو

وفي سياق متصل، تشيلسي الإنجليزي كان يمني نفسه التوقيع مع اللاعب، إلا أن المفاوضات فشلت وصرفت إدارة البلوز النظر عن التعاقد مع كافاني.

جدير بالذكر أن كافاني، شارك هذا الموسم مع باريس في 14 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف.