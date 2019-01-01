أتلتيكو مدريد يقترب من دعم وسط ملعبه من الغريم

نادي أتلتيكو مدريد يقترب من الحصول على خدمات اللاعب ماركوس يورنتي من صفوف ريال مدريد جاره في المدينة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد قد اقترب بشكل كبير من الحصول على خدمات اللاعب ماركو يورنتي نجم وسط ملعب ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كادينا كوبي" والتي أكدت أن المفاوضات على اتمام الصفقة قد دخلت في المراحل الأخيرة لها.

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ريال مدريد لم يُعلن حتى الآن عن رقم قميص هازارد.. ولكن بعض التقارير تحدثت عن رقم النجم البلجيكي المحتمل مع المرينجي 👇 pic.twitter.com/1bNGDkaEyf — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يونيو ٢٠١٩

وتسعى إدارة ريال مدريد لتأمين نفسها من فكرة رحيل لاعبها الحالي رودري لصفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعاني يورنتي من قلة عدد الدقائق في صفوف ريال مدريد، خاصة منذ عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يخرجه من حساباته".

وكان زين الدين زيدان نفسه المدير الفني الحالي لريال مدريد قد خرج في تصريحات صحفية وأكد خلالها أن الفريق قد يستغنى عن خدماته في الصيف.

جدير بالذكر أن يورنتي كان قد ظهر بقميص ريال مدريد 37 مرة فقط منذ انضمامه للفريق الأول، وسجل هدفين، لكنه ظهر في الدوري بخمس مناسبات فقط هذا الموسم.