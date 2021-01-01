أتلتيكو مدريد يُفسد على برشلونة صفقة ديباي!

أزمة واضحة..

قد يتسبب أتلتيكو مدريد في إفساد انضمام ممفيس ديباي إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك وفقًا لما زعمته تقارير صحفية إسبانية.

وحاول برشلونة ضم ديباي من ليون خلال الصيف الماضي لكن الموقف المادي الصعب الذي يُعانيه النادي الكتالوني وقف حائلًا أمام إتمام الصفقة وتسبب في تأجيلها.

رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، خرج للصحافة في أكثر من مرة آخرها الأسبوع الماضي وأكد بوضوح على ضرورة التعاقد مع مهاجم صريح خلال يناير الحالي لإنقاذ الموسم.

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بيد أن مطالب المدرب الهولندي ستصطدم بواقع أن أتلتيكو مدريد بات قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع موسى ديمبيلي من ليون، الأمر الذي سيعيق انضمام ديباي إلى برشلونة.

إدارة الروخيبلانكوس تخطط للتعاقد مع ديمبيلي حتى يكون بديلًا لدييجو كوستا الذي أُعلن رحيله في الأيام الماضية، وتُشير أغلب التقارير إلى أن الاتفاق بين ليون والنادي الإسباني قد تم تقريبًا.

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هكذا، سيرفض جان ميشيل أولاس، رئيس النادي الفرنسي، ترك ديباي هو الآخر يرحل في يناير، وإلا صار مركز المهاجم الصريح في أزمة كبيرة، خصوصًا وأن ليون ينافس على مختلف الأصعدة هذا الموسم.

ورغم كل ما أشيع عن غضب ديباي سابقًا من عدم انضمامه إلى برشلونة إلا أنه أظهر سلوكًا احترافيًا كبيرًا جعله هداف فريقه برصيد 10 أهداف خلال 18 مباراة، مما عزز اهتمام البرسا به أكثر.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى هذا الموسم التي يُفسد فيها أتلتيكو مدريد هجوم برشلونة، فبعد أن ضم لويس سواريز بصورة شبه مجانية الصيف الماضي أصبح النادي الكتالوني بدون مهاجم صريح فعلي باستثناء مارتن برايثوايت.