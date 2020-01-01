أتلتيكو مدريد يُصارع عمالقة أوروبا على نجم نابولي

صراع كبير..

دخل أتلتيكو مدريد على خط المهتمين بالحصول على خدمات دريس ميرتينز، لاعب نابولي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

وتظهر أزمة حقيقية لكتيبة دييجو سيميوني في مركز المهاجم الصريح، حيث غاب الإبداع عن دييجو كوستا وقد يرحل قريبًا، ليكون ألفارو موراتا وحيدًا وبدون بديل.

ميرتينز فرصة مميزة بالنسبة للأتليتي، حيث ينتهي عقده مع نابولي في نهاية هذا الموسم، مما يجعل سعره فقط 10 ملايين يورو طبقًا لشرط جزائي ينتهي مع يوم 10 يناير، وهو رقم زهيد للغاية قياسًا بإمكانات اللاعب.

لكن يُفترض أن يجابه الروخيبلانكوس منافسة من العديد من الأندية الأوروبية العملاق، إذ أن ميرتينز على قائمة اهتمامات إيفرتون ومانشستر يونايتد إلى جانب بعض الأندية الصينية.

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هذه ليست المرة الأولى التي يهتم فيها أتلتيكو بالتعاقد مع ميرتينز، فكان الدولي البلجيكي هدفًا في الصيف الماضي وكانت الفرصة سانحة للظفر به نظير 30 مليون يورو لكن توقفت الصفقة في النهاية بدون سبب محدد.

ويحاول نابولي في هذه الأثناء أن يُقنع لاعبه بالاستمرار داخل ملعب السان باولو، حيث يرى فيه جينارو جاتوسو مهاجمًا مناسبًا للطريقة الفنية التي ينتهجها.

لكن مستقبل صاحب الـ32 عامًا على الأرجح سيكون خارج الكالتشيو خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد يكون بوروسيا دورتموند من المهتمين بعد أنباء رحيل باكو ألكاسير واعتبار ميرتينز هو خليفته في سيجنال إيدونا بارك.

يذكر أن أتلتيكو مدريد ارتبط بإيدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي لا يعيش أفضل أيامه بعد وصول ماورو إيكاردي إلى ملعب حديقة الأمراء في الصيف الماضي.