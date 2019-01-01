أتلتيكو مدريد يراقب أحد جواهر البوندسليجا

الموهوب السويسري المطلوب في مانشستر يونايتد وتوتنهام

ترددت أنباء في بعض الصحف الإسبانية عن اهتمام إدارة أتلتيكو مدريد بلاعب وسط مونشنجلادباخ دينيس زكريا، المرتبط مستقبله ببعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن مدرب الأتلتي دييجو سيميوني انضم لقائمة الطامعين في الحصول على توقيع اللاعب المتألق مع متصدر البوندسليجا، جنبًا إلى جنب مع مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وظهر صاحب الـ22 عامًا بمستوى متميز في مبارياته الـ11 التي خاضها مع فريقه الألماني هذا الموسم، استكمالاً لمسيرته الناجحة مع جلادباخ، منذ انتقاله من يونج بويز في صيف 2017 مقابل 12 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن أتلتيكو مدريد ينوي قلب الطاولة على ثنائي البريميرليج، وذلك بإغراء ناديه بحوالي 40 مليون يورو، هذا في الوقت الذي يخطط فيه اليونايتد وكذلك السبيرس لعرض 30 مليون يورو لشراء اللاعب عاجلاً أو آجلاً.

اختر لاعبًا من كل جيل لتكوّن فريق سداسي تكون أنت مدربه.. 🕴️🇧🇷 pic.twitter.com/Qm0qjmyGjp — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 23, 2019

ويملك ابن أكاديمية نادي سيرفيت السويسري 26 مباراة دولية مع منتخب بلاده السويسري.