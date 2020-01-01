أتلتيكو مدريد يتلقى خبرًا سعيدًا لسيميوني قبل مواجهة برشلونة

نادي أتلتيكو مدريد يتأكد من قدرة مدربه دييجو سيميوني على التواجد في مقاعد البدلاء أثناء مباراة برشلونة بكأس السوبر الإسباني.

حصل فريق أتلتيكو مدريد على أخبارًا سعيدة تتعلق بقدرة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني الحالي للفريق في التواجد على مقاعد البدلاء خلال أول لقاء بكأس السوبر الإسباني أمام برشلونة.

جاء هذا عقب أن تأكد النادي العاصمي أن العقوبة التي تعرض لها سيميوني قبل حوالي خمس سنوات ونصف قد انقضت بشكل نهائي لا رجعة فيه.

وكان سيميوني قد تم عقابه من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالمنع من التواجد بأرض الملعب مع فريقه في بطولة السوبر لمدة ثماني مباريات.

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ولم يخض أتلتيكو مدريد أي مباراة في بطولة السوبر الإسباني منذ تلك المواجهة التي فاز بها الفريق على حساب ريال مدريد في صيف 2014.

وتشير قواعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم لإسقاط أي عقوبة طالما مر عليها فترة تتراوح بين الشهر والثلاث سنوات، وبالنسبة لسيميوني فعقوبته سقط نصفها بعد مرور شهر واحد والنصف الآخر بعد مرور عام واحد فقط.

ويفتتح فريق ريال مدريد مساء اليوم مشوار بطولة كأس السوبر الإسباني أمام نظيره فالنسيا في نصف النهائي بالمملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا مساء اليوم سيواجه المنتصر في مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والتي تقام مساء الخميس.