أتلتيكو مدريد يبدأ أولى خطوات الحفاظ على توماس بارتي

أتلتيكو يريد حماية لاعبه من إغراءات أرسنال ومانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة أتلتيكو مدريد، في تمديد وتعديل عقد متوسط ميدان الفريق توماس بارتي خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب الغاني مع الروخي بلانكوس في صيف 2023، وتسعى إدارة أتلتيكو إلى تجديده حتى 2025 مع شرط جزائي قيمته 100 مليون يورو.

ويتضمن العقد الجديد لبارتي مع أتلتيكو مدريد، زيادة في قيمة راتبه السنوي، ليصل إلى 4.5 مليون يورو.

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ومن جانبها لا تشعر إدارة أتلتيكو بأي قلق، لأنهم واثقون من تقديم عروض لبارتي تقنعه بالبقاء في الفريق.

ووفقاً للصحافة الإسبانية، فإن صاحب الـ 26 عاماً، على رادار العديد من الأندية مثل أرسنال ومانشستر يونايتد.

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ويقدم بارتي مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة، وكان آخرها النجاح في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.

ويشارك اللاعب الغاني مع فريقه منذ 2015 بعد أن تم تصعيده من فريق الشباب، ولعب هذا الموسم 35 مباراة نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدفاً.