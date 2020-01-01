أتلتيكو مدريد وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

أتلتيكو مدريد 0 × 0 ليفربول

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1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / نابي كيتا / أدريان / جيمس ميلنر / أليكس تشامبيرلين / جويل ماتيب / ديفوك أوريجي / تاكومي مينامينو

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / ترينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جورجينيو فينالدوم / فابينيو / جوردان هندرسون / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو/ ساديو مانيه

البدلاء / ماركوس يورنتي / ماريو هيرموسو / خوسيه خيمينيز / أنطونيو أدان / فيتولو / دييجو كوستا / يانيك كاراسكو

أتلتيكو مدريد: يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من يان أوبلاك / سيمي فرساليكو / ستيفان سافيتش / فيليبي / رنان لودي / كوكي / ساؤول نيجيز / توماس بارتي / توماس ليمار / أنخل كوريا / ألفارو موراتا

تشكيل الفريقين:

أما ليفربول فهو شبه ضمن التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في حُلته الجديدة، ولكن الضغوطات كبيرة في سبيل استمرار الأداء الكاسح مع جيل من الأفضل في تاريخ الريدز واستمرار معانقة الأمجاد الأوروبية.

أتلتيكو مدريد ليس في أفضل أحواله وهو ما يمكن استشفافه بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري الإسباني والذي يحتل فيه المرتبة الرابعة برصيد 40 نقطة وبفارق كبير عن قطبي الليجا، ولكن تظل أوروبا فرصة سانحة لتعويض الإخفاق المحلي لا سيما وأن حلم التتويج القاري لا يزال يُطارد جمهور الروخيبلانكوس.

هذا الموسم مثالي حتى اللحظة بالنسبة لكتيبة يورجن كلوب، والتي تسعى إلى المحافظة على لقبها الأوروبي وتحقيق الإنجاز مرة أخرى، ولكن سيتعين عليها أولًا العبور من بوابة صعبة كبوابة كتيبة دييجو سيميوني