مقابل "ميتروبوليتانو" .. السعودية تنعش خزينة أتلتيكو مدريد بـ"العقد الأضخم في تاريخ النادي"

اتفاقية ضخمة تنعش نادي أتلتيكو مدريد..

تواصل المملكة العربية السعودية، اقتحام السوق الرياضي الإسباني بـ"قوة"؛ وهذه المرة من بوابة العملاق المحلي أتلتيكو مدريد.

الساعات الماضية كانت قد شهدت إعلان معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، عن اتفاقية شراكة بين "موسم الرياض" والرابطة الإسبانية؛ لـ"رعاية" الدوري الإسباني لمدة 3 سنواتٍ كاملة.

وفي هذا السياق.. كشف موقع "expansion" المختص بالشؤون الاقتصادية، مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاقية بين شركة "طيران الرياض"، التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي، ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

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الموقع أوضح أن "طيران الرياض" حصلت من خلال هذه الاتفاقية؛ على حقوق تسمية ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، الخاص بفريق العاصمة الإسبانية؛ لمدة 9 سنوات.

وأشار الموقع إلى أن اسم الملعب سيكون "طيران الرياض ميتروبوليتانو"؛ وذلك بداية من يوم 20 أكتوبر الجاري، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد نظيره ليجانيس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025.

وسيحصل أتلتيكو مدريد بمقتضى هذا العقد، على مبلغ إجمالي يتراوح بين 250 إلى 300 مليون يورو؛ وهو الأضخم في تاريخ هذا النادي الإسباني الكبير؛ حسب نفس الموقع.

جدير بالذكر أن "طيرن الرياض" وقعت في 2023، عقد شراكة مع أتلتيكو مدريد لمدة 4 أعوام؛ يظهر بمقتضاه اسم الشركة على قميص الفريق الأول لكرة القدم، مقابل 40 مليون يورو سنويًا.