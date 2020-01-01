أتشاجر مع نجوم الفريق؟ لا، هيجواين فقط

تصريحات ساري في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة يوفنتوس وميلان

أكد ماوريتسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس أن مباراة ميلان ستكون صعبة للغاية ولكن يجب مواصلة الانتصارات والفوز بها.

ويحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على ميلان مساء الغد في مواجهة ستقام على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وقبل المباراة، قال ساري إن ما قام به ميلان خلال هذا الموسم يجعله خصمًا صعبًأ، مؤكدًا انه تسبب في العديد من المتاعب ليوفنتوس نفسه خلال الموسم.

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وأضاف: "غدًا ستكون مواجهة صعبة بالنسبة لنا، ميلان خصم قوي وتسبب لنا في مشاكل خلال هذا الموسم، وهو الآن في حالة بدنية وذهنية جيدة، ويلعب بمستويات عالية"

وتابع: "في الوقت الحالي من الموسم، يبدو الجانب العقلي حساسًا إلى حد كبير، والأخطاء تكون سهلة ومؤثرة، اللاعبون من جهتهم يعلمون أنه سيكون شهرًا من أصعب شهور الموسم، لذلك لا يمكنهم أن يفقدوا التركيز"

وأكمل: "علينا ألا نتهاون، ويجب ألا نسنسهل الأمور فقط لمجرد أننا في صدارة الترتيب، في هذا الوقت من الموسم كل المباريات تبدو صعبة والخسارة ممنوعة، ورغم ذلك فإن خسارة أي مباراة يكون أمرًا في غاية السهولة"

واسترسل: "بالنسبة لنا نحن نركز فقط على لقاء الغد، ولا ننظر إلى من سنواجه بعد ذلك، نحن نعطي لكل مباراة قيمتها ولا نحب أن نسبق الأحداث حتى لا نتشتت"

وأكد: "لم أتخذ أي قرارات تخص اللاعبين، الميركاتو ما زال مستمرًا وسنرى ما سيحدث، لكن يبدو أن الحلول واضحة لكي يلعب روجاني وهيجواين، الجميع تحدث عن حجم القائمة، لكن الآن نحن لا منتلك رفاهية الاختيار".

وحول مشاجراته مع اللاعبين قال: "أقرأ دائمًا أنني أدخل في مشاجرات مع جميع اللاعبين، لكن الشخص الذي يحدث معه ذلك هو جونزالو هيجواين، لا أعرف لماذا، ربما لأنه يحتاج إلى صراعات مستمرة إلى حد ما لإخراج أفضل ما لديه"

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يذكر أن يوفنتوس بات قاب قوسين أو أدنى من الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي، حيث خسر ملاحقيه لاتسيو وإنتر من جديد في الجولة الأخيرة أمام ميلان وبولونيا على الترتيب.