أتالانتا يُحقق رقمًا غير مسبوق في إيطاليا

رقم عجز عنه كبار الطليان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أنهى أتالانتا مباراته ضد يوفنتوس في الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي بالتعادل 1-1، مما يمنحه فرصة عظيمة للتأهل لدوري الأبطال القادم لأول مرة في تاريخه.

هدف أتالانتا الوحيد ضد بطل إيطاليا كان الهدف رقم 100 للفريق في جميع بطولات الموسم الحالي، وهو ما يُعد إنجازًا تاريخيًا.

ميلان يُتم مهمته أمام فروسينوني وينتظر هدية يوفنتوس

إذ أصبح أتالانتا أول فريق إيطالي يُسجل 100 هدف في جميع البطولات خلال موسم واحد، وهو إنجاز عجز عنه كبار إيطاليا.

يُذكر أن أتالانتا يحتل حاليًا المركز الثالث في السيري آ برصيد 66 نقطة وهو نفس رصيد الإنتر في المركز الرابع، ويبتعد عنهم ميلان في الخامس بفارق نقطة واحدة.

وقد خسر الفريق نهائي كأس إيطاليا الأسبوع الماضي أمام لاتسيو بهدفين دون رد.