أبيدال يكشف موقف برشلونة من رحيل سواريز ومالكوم

اهتمام من أرسنال وتوتنهام بضم الثنائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

تحدث إريك أبيدل السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن مستقبل الثنائي دينيس سواريز ومالكوم.

أبيدال تواجد اليوم بمقر برشلونة، من أجل تقديم الصفقة الجديد كيفن برنس بواتنج القادم من ساسولو.

رسمياً - أرسنال يعلن غياب بيليرين لفترة تصل إلى 9 أشهر

الفرنسي تطرق لمستقبل سواريز المتوقع انتقاله لأرسال، وكذلك البرازيلي مالكوم وسط اهتمام كبير به من توتنهام وبعض الأندية الصينية.

وقال أبيدال تعليقاً على مستقبل الثنائي:"من الصعب التنبؤ بما سيحدث، كل شيء وارد ونحن نعمل بشكل داخل على مناقشة تلك الأمور".

🔔 أنباء سيئة لجماهير أرسنال 😔

💢 أرسنال يعلن عن تعرض هيكتور بيليرين لقطع في الرباط الصليبي بركبته اليسرى في مباراة تشيلسي، وسيغيب عن الملاعب لمدة 9 أشهر.



كل التمنيات بالشفاء 🙏 pic.twitter.com/4rA0VIJReM — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

وأضاف:"هناك بعض القرارات المدرب يتخذها، ونحن سعداء بالفريق الموجود حالياً".

ليفانتي يرفض الاستسلام ويتوجه بقضية "تشومي" للمحكمة الرياضية

وتابع:"هناك دائماً بعض الاحتمالات لرحيل من لا يشاركوا بشكل كافي، سنقوم بتقييم جميع السيناريوهات المتاحة.

ويطمح برشلونة في التخلي عن لاعب واحد فقط من سواريز أو مالكوم، نظراً للإصابة التي يعاني منها الفرنسي عثمان ديمبيلي، وهو ما يترك المدرب إرنستو فالفيردي بالعديد من الخيارات الهجومية.