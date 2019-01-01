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أبيدال يكشف موقف برشلونة من رحيل سواريز ومالكوم

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اهتمام من أرسنال وتوتنهام بضم الثنائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تحدث إريك أبيدل السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن مستقبل الثنائي دينيس سواريز ومالكوم.

أبيدال تواجد اليوم بمقر برشلونة، من أجل تقديم الصفقة الجديد كيفن برنس بواتنج القادم من ساسولو.

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الفرنسي تطرق لمستقبل سواريز المتوقع انتقاله لأرسال، وكذلك البرازيلي مالكوم وسط اهتمام كبير به من توتنهام وبعض الأندية الصينية.

وقال أبيدال تعليقاً على مستقبل الثنائي:"من الصعب التنبؤ بما سيحدث، كل شيء وارد ونحن نعمل بشكل داخل على مناقشة تلك الأمور".

وأضاف:"هناك بعض القرارات المدرب يتخذها، ونحن سعداء بالفريق الموجود حالياً".

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وتابع:"هناك دائماً بعض الاحتمالات لرحيل من لا يشاركوا بشكل كافي، سنقوم بتقييم جميع السيناريوهات المتاحة.

ويطمح برشلونة في التخلي عن لاعب واحد فقط من سواريز أو مالكوم، نظراً للإصابة التي يعاني منها الفرنسي عثمان ديمبيلي، وهو ما يترك المدرب إرنستو فالفيردي بالعديد من الخيارات الهجومية.

 

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