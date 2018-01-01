أبو ريدة وكردي ومجاهد يحضرون حفل الكاف الشهر المقبل

الكاف سيعلن عن البلد المستضيف لكأس الأمم الإفريقية خلال الحفل

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يحضر كلًا من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والأعضاء كرم كردي وأحمد مجاهد، اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويعقد الكاف اجتماعًا بالسنغال في الشهر المقبل، لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا المرشح لها محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول ووليد سليمان لاعب الأهلي.

ويعلن الاتحاد الإفريقي خلال الاجتماع عن البلد المستضيف لبطولة الأمم الإفريقية 2019 الذي تقدم لها الاتحاد المصري لتنظيمها. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان الكاف سحب تنظيم البطولة من الكاميرون مؤخرًا بسبب عدم جاهزية الملاعب للبطولة في الوقت المحدد لها من قبل الاتحاد.

ويقام الحفل في دولة السنغال يوم 8 يناير المقبل ، لحسم جائزة أفضل لاعب في إفريقيا والدولة التي ستستضيف بطولة الأمم الإفريقية.

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ويتواجد أبو ريدة في الاجتماع المقبل للكاف بكونه أحد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي وأحمد مجاهد كعضو في اللجنة المنظمة لبطولات إفريقيا وكرم كردي ممثلًا للاتحاد المصري.