أبو ريدة يرأس اجتماع اتحاد الكرة لحل أزمة الدوري المصري

الدوري المصري يتعرض لأزمة قوية بعد قيام الأهلي بالتهديد بالانسحاب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يحضر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماع مجلس الإدارة الإثنين المقبل من أجل حل أزمة الدوري القائمة في الوقت الحالي.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، يؤكد فيه عدم خوض أي مباراة بعد بطولة الأمم الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن هاني أبو ريدة سيترأس الاجتماع بعد بيان الأهلي الأخير من أجل محاولة حل الأزمة.

وأشارت التقارير أن اجتماع الإثنين سيكشف القرار النهائي من أجل الدوري المصري الممتاز وشكله الأخير في الأسابيع الأخيرة له.

الأهلي طالب أن تقام مباريات جميع الفرق الأخرى المؤجلة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص خلال المرحلة المقبلة في بطولة الدوري.

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ومن المنتظر أن يتم اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور مندوب من كل فريق من أجل الوصول إلى حل بعد تهديد الأهلي بالانسحاب.