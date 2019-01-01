أبو تريكة يُهنئ الزمالك بالفوز بالكونفدرالية

البطل مصري وعربي على حد وصف نجم الأهلي المعتزل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

هنأ محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل فريق الزمالك بفوزه بكأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

وتُوج بالزمالك باللقب القاري بعد انتصاره إيابًا على نهضة بركان 1-0 ليعوض خسارته ذهابًا في المغرب بنفس النتيجة، وقد لجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية والتي حُسمت لصالح الفريق المصري بنتيجة 5-3.

رسمياً - الزمالك بطلاً للكونفدرالية بركلات الترجيح على حساب نهضة بركان

أبو تريكة كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "مبروك لنادي الزمالك وجماهيره بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى لقاء صعب أمام فريق نهضة بركان المغربي القوي. وفى الأخير البطل مصري وعربي ألف مبروك للجميع".

يُذكر أن الزمالك يُنافس الأهلي بضراوة على لقب الدوري المصري، إذ يتخلف عن فريق القرن في أفريقيا بفارق 8 نقاط لكن مع لعبه 3 مباريات أقل.