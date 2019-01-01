أبو تريكة يدعم منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

رسالة دعم من أبو تريكة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

وجه محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة دعم إلى الفراعنة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق بطولة أفريقيا، مساء الجمعة على استاد القاهرة، في العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية، بين مصر وزيمبابوي.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: " اليوم يبدأ منتخبنا الوطني مشوار اللقب الثامن الأفريقي إن شاء الله".

وواصل: " كل التوفيق والدعم والتشجيع لكي يحرز أبطالنا هذا اللقب الغالي على أرضنا الحبيبة مصر الثامنة يا أبطال".

اليوم يبدأ منتخبنا الوطني مشوار اللقب الثامن الأفريقي إن شاء الله كل التوفيق والدعم والتشجيع لكى يحرز أبطالنا هذا اللقب الغالي على أرضنا الحبيبة مصر ....الثامنة يا أبطال 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) June 20, 2019

وساهم تريكة في فوز مصر، بكأس الأمم الأفريقية نسختي 2006 والتي استضافتها مصر، و2008 على الأراضي الغانية.

الجدير بالذكر أن مصر تلعب في المجموعة الأولى، برفقة كلاً من زيمبابوي وأوغندا وجمهورية الكونغو.