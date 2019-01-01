أبو تريكة معلقًا على التتويج بالدوري: الأهلي يبقى شامخًا

أبو تريكة يهنئ الأهلي وجماهيره بالتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

هنأ محمد أبو تريكة النادي الأهلي وجماهيره بالتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.

وكان الأهلي قد نجح في حسم لقب الدوري بفوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بهدف لعلي معلول وثنائية لحسين الشحات.

— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) July 24, 2019

وعقب المباراة بادر أبو تريكة بالتهنئة عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع تويتر بمجرد إعلان الأهلي بطلًا للدوري.

وكتب أبو تريكة في تغريدته "الدوري رقم ٤١ كبير وعظيم يا أهلي، رغم كل الصعوبات والمشاكل والمنافسين يبقي الاهلي شامخًا وبدون ضجيج، لأن ضجيجه في بطولاته ومبادئه ويبقي الأهلي فوق الجميع"

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يذكر أن الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن انتصاره فقط ضمن له التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا ولم يشفع له في المنافسة على لقب الدوري.