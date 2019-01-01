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كأس أمم أفريقيا

أبو تريكة: مصر بحاجة لتنظيم بطولة أفريقيا ستكون دافعاً للمنتخب

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مصر قريبة من الفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

شدد محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، والمحلل الرياضي الحالي على حاجة مصر لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة.

وقال تريكة في تصريحات تلفزيونية: "مصر بحاجة إلى تنظيم حدث مثل هذا في الوقت الحالي، لدينا خبرة كبيرة في تنظيم مثل تلك البطولات".

وتابع: "بالقطع الوقت ضيق، بعد سحب الملف من الكاميرون ورفض المغرب تنظيم البطولة، ولكننا نستطيع تنظيم هذه البطولة، الأمر سيكون دافعاً للمنتخب المصري لتحقيق البطولة"

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ويتواجد محمد أبو تريكة مع الوفد المصري، في العاصمة السنغالية، أثناء الاجتماع التنفيذي للاتحاد الأفريقي للإعلان عن الفائز بتنظيم البطولة.

الجدير بالذكر أن مصر تنافس جنوب أفريقيا بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة.

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