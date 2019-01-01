أبو تريكة: قطر شرفت العرب بامتياز مع مرتبة الشرف

المنتخب القطري حقق أول لقب له في كأس آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

هنأ محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، والمحلل الرياضي الحالي، المنتخب القطري بتحقيقه بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وحقق العنابي بطولة آسيا في نسختها الـ 17 والتي أقيمت في الإمارات، بعد فوزه على حساب نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مبروك للمنتخب القطري الشقيق لقب بطل أسيا شرفتوا كل العرب ...العنابي ٢٠١٩ إمتياز مع مرتبة الشرف — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 1, 2019

وكتب أبو تريكة على حسابه الشخصي على موقع تويتر: "مبروك للمنتخب القطري الشقيق لقب بطل أسيا شرفتوا كل العرب ...العنابي ٢٠١٩ امتياز مع مرتبة الشرف".

وعلى صعيد الألقاب الفردية، حصل سعد الشيب حارس العنابي على لقب أفضل حارس في البطولة، كما حصل المعز على على لقب هداف البطولة، وأفضل لاعب في البطولة.