أبو تريكة: بداية موفقة لمحرز ورفاقه وبلماضي مدرب قدير

لاعب المنتخب المصري الأسبق يشيد بالبداية القوية للخضر في البطولة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد محمد أبو تريكة، لاعب المنتخب المصري الأسبق والمحلل الرياضي الحالي، ببداية المنتخب الجزائري لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

واستل محاربو الصحراء البطولة، بفوز سهل على كينيا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب المجموعة الثالثة على ملعب الدفاع الجوي.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: " منتخب الجزائر وفوز مستحق بداية موفقه لرياض محرز ورفاقه، مبروك للجزائر".

وواصل: " جمال بلماضي مدرب محترم ..الاختبار الحقيقي المباراة القادمة امام السنغال القوي".

منتخب الجزائر وفوز مستحق بداية موفقه لرياض محرز ورفاقه ...مبروك للجزائر...جمال بلماضي مدرب محترم ..الاختبار الحقيقي المباراة القادمة امام السنغال القوي — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) June 23, 2019

ويستعد المنتخب الجزائري، لمواجهة نظيره السنغالي في قمة الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، مساء الخميس القادم، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر كلاً من السنغال والجزائر، المجموعة الثالثة بثلاث نقاط لكل منهما، بينما يتذيل كلاً من كينيا وتنزانيا المجموعة دون أي نقاط.