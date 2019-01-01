أبها عقدة النصر في أخر مواجهتين بالدوري السعودي

يدخل النصر اللقاء بهدف مواصلة الانتصارات بعد الفوز على الهلال

يلتقي نادي النصر نظيره أبها، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت المقبل على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويدخل النصر اللقاء بهدف مواصلة الانتصارات بعد الفوز على الهلال في الجولة الماضية، بينما يبحث أبها عن تكرار فوزه، كما فعلها أمام اتحاد جدة بالجولة السابقة.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز أرقام هذه المواجهة ..