تشيلسي

أبراهام يتعلم من كين وأجويرو ليصبح أيقونة تشيلسي

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تامي أبراهام يكشف عن مثليه الأعلى في البريميرليج

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشف مهاجم تشيلسي الشاب تومي أبراهام عن اللاعبين الذين يقتدي بهم من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وكان أبراهام قد لعب مع تشيلسي خلال الفترة التحضيرية ويستعد للمشاركة مع الفريق في الموسم المقبل نظرًا لكونه المهاجم الوحيد المتوفر بالإضافة إلى أوليفييه جيرو.

وحول ذلك، قال أبراهام إنه يسعى لاستغلال الفرصة مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة فرانك لامبارد على إعطاء الكثير لتشيلسي خلال الموسم المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

وأضاف: "أتعلم الكثير من مهامي الدوري الإنجليزي، أنا محظوظ لأنني تواجدت في بطولة كتلك مبكرًا حتى أتعلم وأتطور وتزداد خبرتي"

وتابع: "سيرخيو أجويرو وهاري كين هما المفضلين بالنسبة لي، أسعى للتعلم منهما ومتابعة ما يقومان به حتى أصبح مثلهما بالنسبة لتشيلسي"

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يذكر أن تشيلسي قد فاز على برشلونة بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات فرانك لامبارد الكبيرة حتى وإن جاءت بطابع ودي.

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