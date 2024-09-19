زوجته ستنفجر قريبًا .. لورين جودمان تسحب المطرقة لتدمير كايل ووكر من جديد!

النجم الإنجليزي يدفع ضريبة علاقاته السامة

أصبح النجم الإنجليزي كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي، مهددًا مرة أخرى بتدمير علاقته مع زوجته آني كيلنر بعد أن استقرت قليلًا مؤخرًا.

ووكر الذي عاد إلى منزله لمرافقة زوجته كيلنر وأطفالهما، بعد فترة طويلة من الجفاء، يخشى كثيرًا ضياع هذه الخطوة الإيجابية، حال استمرار صديقته السابقة لورين جودمان في فضح أسرار من علاقتهما السابقة وتشويه صورته أمام الجميع.

وكانت جودمان قد واجهت هجومًا شرسًا من وسائل الإعلام والمتابعين، بسبب طلبها تعويضات ضخمة من ووكر لأجل طفلهما، وأخبرها القاضي آنذاك أنها كانت تستخدم النجم الإنجليزي "كدفتر شيكات مفتوح".

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وفي هذا السياق، أفادت مصادر مقربة من زوجة ووكر لمجلة "Heat World" أن "آني أصبحت تشعر بالإحباط أكثر فأكثر بسبب الضجة التي تحدثها لورين جودمان".

وأضافت: "آني حصلت على وعد من كايل بأن الأمر سينتهي بعد الدعوى القضائية الأخيرة، لكن الواقع يؤكد أن الأمر يزداد سوءًا، حيث تستعد لورين لإطلاق البودكاست الخاص بها، وتخشى آني أن يكون محور الحديث عن حياتها وأسرتها من جديد".

وقالت المصادر أيضًا للمجلة: "آني تريد من كايل أن يفعل كل ما بوسعه لإغلاق هذه الأحاديث المزعجة، لكنها ترى أنه ليس قويًا في تعامله مع لورين".

وختمت: "آني تلتزم الصمت من أجل أطفالها، لكن الأصدقاء يعتقدون أنها قد تنفجر ذات يوم وتتحدث عن كل شيء. لقد فعلت ذلك من قبل، لكن هذه المرة، أرادت أن تحاول إبقاء الأمر هادئًا، بودكاست لورين من الممكن أن يجعلها تتخلى عن هذا الهدوء".

وكان ووكر قد اعترف في وقت سابق بخيانة زوجته آني مع فتاة أخرى وإنجاب طفل من هذه العلاقة، لكنه عاد وطلب من زوجته أن تسامحه على ما فعله بعدما أبدى ندمه ومعاناته من ابتعاده عن أطفاله بسبب منعها له من رؤيتهم.