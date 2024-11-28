دي ماريا يتخطى ميسي في قائمة ذهبية .. وخطوة واحدة تفصله عن عرش كريستيانو رونالدو

النجم الأرجنتيني ينثر سحره في الملاعب الأوروبية

لا يزال النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، لاعب بنفيكا البرتغالي، ينثر سحره في الملاعب الأوروبية، حيث تجاوز رقمًا مسجلًا باسم مواطنه ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا واقترب من تهديد عرش أسطورة دوري أبطال أوروبا، كريستيانو رونالدو.

وساهم دي ماريا بشكل مؤثر في فوز بنفيكا على مضيفه موناكو الفرنسي (3-2)، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث صنع هدفين من ثلاثية الفريق البرتغالي.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إحصائية بعد مباراة موناكو، تؤكد أن دي ماريا بصناعته لهدفين لحساب بنفيكا، وصل إلى 41 تمريرة حاسمة على مدار مشاركاته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقفز نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بذلك الرقم إلى المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا على الإطلاق، متجاوزًا الأسطورة ليونيل ميسي الذي صنع 40 تمريرة حاسمة، بينما يبقى دي ماريا بفارق تمريرة واحدة عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويأتي النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي الحالي ونجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، في المركز الرابع بـ33 تمريرة حاسمة، ثم الويلزي ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد (31).

وقطع بنفيكا خطوة كبيرة نحو تخطي مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ14.