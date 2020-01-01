آمور: أزمة ميسي وأبيدال انتهت وسنركز على دوري أبطال أوروبا

مدير العلاقات العامة في برشلونة يؤكد انتهاء أزمة ميسي وأبيدال

أكد جويليرمو آمور مدير العلاقات العامة في برشلونة، على نهاية أزمة ميسي وأبيدال الأخيرة، مشيراً إلى أن الفريق سيتجاوز الخروج من كأس الملك ويركز على البطولات القادمة.

وودع برشلونة، كأس ملك إسبانيا من ربع نهائي البطولة، مساء اليوم عندما خسر من أتليتك بلباو بهدف نظيف في الوقت القاتل.

وقال آمور في تصريحات عقبت اللقاء: "إنه يوم حزين لنا كنا نريد أن نكون في نصف النهائي ولكن علينا أن نهنئ بلباو على ما قدموه".

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وتطرق مدير العلاقات العامة في النادي الكتالوني، عن الأزمة الأخيرة بين إريك أبيدال السكرتير الفني للنادي، والأسطورة ليونيل ميسي.

واشتعلت أزمة في الأيام الأخيرة بين الثنائي، إذ هاجم أبيدال بعض اللاعبين ووصفهم بأنهم لم يكونوا يتدربوا بكل جهد مع فالفيردي، ليرد عليه ميسي.

وقال آمور عن تلك الأزمة: "لقد تم حل كل شيء داخلياً، نحن الآن نركز على عملنا، أهم شيء أنه عندما تسوء الأمور يجب أن نتحد لنتخطى تلك الأزمات".

وشدد آمور في نهاية حديثه، على أن برشلونة هدفه في الفترة القادمة هو التقدم والمضي قدماً في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ومن جانبه قال جوسيب بارتوميو، رئيس النادي في تصريحات عقب لقاء الليلة: "اليوم الفريق قاتل، يمكن للجميع رؤية الرغبة في اللعب بشكل جيد".

وواصل: "خيبة الأمل أن المنافس أنهى المباراة بفرصة وحيدة وصل بها لنصف النهائي، ولكن رغبة اللاعبين وحماسهم اليوم يعني أننا سنحقق الكثير من النجاحات".

وأتم تصريحاته قائلاً: "نحن الآن نركز على الدوري الإسباني، ومباراة ريال بيتيس القادمة".