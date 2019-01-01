آلان يقترب من باريس سان جيرمان في أغلى صفقات يناير

الصفقة لم تعد بعيدة عن أرض الواقع

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن باريس سان جيرمان سينجح أخيرًا في تلبية مطلب مدربه توماس توخيل الأساسي بتوفير لاعب وسط يُعوض رحيل لاسانا ديارا وتجميد أدريان رابيو.

النادي الفرنسي حدد هدفه المنشود منذ عدة أسابيع وهو البرازيلي آلان متوسط ميدان نابولي، لكن العملية كانت تبدو معقدة للغاية مع رفض النادي الإيطالي التخلي عن لاعبه هذا الشتاء وكذلك لطلبه مبلغًا كبيرًا قدرته الصحافة بـ120 مليون يورو.

إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تطورات لافتة فيما يخص الصفقة، إذ أفادت صحيفة إل ماتينو أن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق بالفعل مع آلان على عقد يمتد لـ4 سنوات مقابل حصوله على 8 ملايين يورو سنويًا وهو 3 أضعاف راتبه الحالي مع نابولي تقريبًا.

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وأضافت أن النادي الفرنسي يُجهز عرضًا بقيمة 60 مليون يورو بجانب الحوافز لشراء اللاعب، فيما أشارت قناة سكاي سبورت أن العرض الباريسي سيصل إلى 80 مليون يورو بجانب الحوافز حتى يقترب من المبلغ المطلوب من نابولي.

الرئيس أوريليو دي لاورينتيس سُئل عن تلك الأخبار، فمنح راديو مونت كارلو إجابة مطاطية لكنها قد تُلمح لتغير في موقفه وتقدم في المفاوضات، إذ قال "لم أتلق أي عروض، لكن الناديين يتحدثان لتقييم أي فرص. نحن أصدقاء".

"سنرى إن كان هناك فرصة. الأرقام؟ نحاول دومًا الحفاظ على لاعبينا. إن كانت المبالغ المعروضة ضمن مطالبنا، سنرى. لكني لا أحب الحديث عن النقود".

راديو مونت كارلو أوضح أن باريس سان جيرمان مازال في مفاوضات مع أهداف أخرى، خاصة لياندرو باريديس لاعب زينيت، والذي توصل النادي معه لاتفاق كذل على عقد يمتد لـ4 سنوات ونصف ومازال يحاول التوصل لاتفاق مع ناديه الروسي.

وآخر الأهداف التي حددها النادي لدعم الوسط -حسب مونت كارلو- هي ريناتو سانشيز لاعب وسط بايرن ميونيخ، والذي حاول النادي ضمه خلال الصيف لكن لم ينجح، والمرتبط بعقد مع البافاري يمتد حتى عام 2021.