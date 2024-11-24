"رحيله لم يكن منطقيًا خاصة في ظل ما حدث بعده" .. وكيل آلان سان ماكسيمين يصدم عشاق الأهلي

الجناح المعار يتحدث عن مستقبله

وصف شقيق ووكيل آلان سان ماكسيمين مهاجم فنربخشه التركي، الذي يلعب له على سبيل الإعارة من الأهلي السعودي، قرار رحيل موكله خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير بالغريب وغير المنطقي.

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الأهلي كان قد تخلى عن الجناح الفرنسي واعدًا الجمهور والمدرب ماتياس يايسله بتعويضه بلاعب أفضل وأعلى جودة لكن ذلك لم يحدث أبدًا مما أثار العديد من الشكوك حول صحة القرار، وقد أكد وكيل اللاعب، كيرتس، أن ضم الأهلي لمهاجم بدلًا من موكله زاد من غرابة القرار.

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وصدم الوكيل إلى عشاق الراقي بالإشارة إلى أن عودة ماكسيمين للأهلي خلال يناير القادم غير واردة على الإطلاق، مؤكدًا أن جميع الخيارات مفتوحة أمامه عقب نهاية الموسم، سواء البقاء مع الأهلي بشرط إظهار التقدير والاحترام اللازم له أو العودة إلى أوروبا أو حتى الرحيل لنادٍ سعودي آخر.

وأضاف لموقع "winwin" القطري "لا توجد أي نية حاليًا لعودة ألان إلى الأهلي، هو يخوض موسمه مع فنربخشة حيث يشعر بالسعادة، وفي النهاية سنرى الفرص المتاحة له. لقد كان محبطًا وحسب من اضطراره إلى مغادرة السعودية، لكنه تقبّل ذلك من أجل مصلحة الفريق، رغم أن هذا القرار لم أفهمه، خاصةً مع الصفقات التي تمت بعد ذلك".

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تابع "لقد استغنوا عن الجناح الأيسر الوحيد من أجل ضم مهاجم آخر، وهو أمر غير منطقي، كان ذلك خيار المدرب؛ لذا دعونا ننتظر نهاية الموسم!".

وعن مستقبله، أضاف "دعونا نترك ألان يستمتع مع مدرب كبير مثل مورينيو الذي يعتمد عليه، وسنرى إذا كان نادي الأهلي يعول عليه أم لا.. ولكن ما هو مؤكد أنه إذا لم يكن الحال كذلك، فلن تكون لدينا أي مشكلة في تغيير النادي داخل السعودية أو العودة إلى أوروبا، لذا فإن الخيار بين أيدي الأهلي".

وأتم "الخيار بين أيديهم، إذا كانوا يقدرونه ويحترمونه بأقصى درجة فلن تكون هناك أي مشكلة، ولكن إذا كان العكس كما حدث في الصيف الماضي، سنضطر إلى الرحيل، ويجب أن نفهم جيدًا أن الانتقال إلى فنربخشة لم يكن خيارنا حقًّا، لقد كان مناسبًا لنا؛ لأن مورينيو موجود هناك".