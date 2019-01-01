آلان جيريس يعلن قائمة تونس الأولية لكأس أمم إفريقيا

تونس تستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الفرنسي ألان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، عن قائمة نسور قرطاج الأولية للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

قائمة تونس شهدت انضمام 17 لاعبًا محترفًا، ضمنهم علي معلول لاعب الأهلي، وفرجاني ساسي لاعب الزمالك، ولم يتواجد حمدي النقاز بالقائمة.

رئيس الزمالك: "لقاء الإنتاج الحربي بالدوري في غاية الأهمية، الأهلي يحاول إفساد الدوري بعد أن اقترب الزمالك من حسم البطولة". pic.twitter.com/4plZpYjQQU — جول مصر (@goaleg) May 30, 2019

ونقلت صحيفة "الشروق" التونسية قائمة نسور قرطاج الأولية، والتي ضمت 21 لاعبًا وهم:

- فاروق بن مصطفى : الشباب السعودي

- معز حسن : نيس الفرنسي

- محمد دراغن بادر بورن الألماني

- رامي البدوي : الباطن السعودي

- ياسين مرياح : أولمبياكوس اليوناني

- ديلان براون : لاغناواز البلجيكي

- علي معلول : الأهلي المصري

- نادر الغندري : واسترلو البلجيكي

- إلياس السخيري : مونبليي الفرنسي

- الفرجاني ساسي : الزمالك المصري

- بسام الصرارفي : نيس الفرنسي

- يوسف المساكني : إيلين البلجيكي

- وهبي الخزري : سانتيتيان الفرنسي

- فخر الدين بن يوسف : الاتفاق السعودي

- زاكاري القرفي : بوزن السويدي

- محمد بن فرج : أولمبيك مرسيليا

- أدريس الميزوني : إبسويتش الأنقليزي

- نواه عبيد : أجاكس الهولندي

- أصيل الجزيري : نيس الفرنسي

- معز الزمزمي : سترازبورغ الفرنسي

- مارك اللمطي : ليفركوزن الألماني

المنتخب التونسي يقع في المجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا، مع منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.