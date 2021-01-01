آلام "المعدة" تحرم ريال مدريد من راموس أمام سيلتا فيجو!

نبأ غير سار..

سيستضيف ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني وهو منقوص من قائده سيرخيو راموس، بسبب آلام المعدة.

الدولي الإسباني لم يخض تدريبات يوم الجمعة بسبب آلام المعدة التي عاودته مرة أخرى، ولكن النادي أكد في بيانٍ رسمي أن لا علاقة بفيروس كورونا بالأمر.

أجرى راموس مسحة كورونا وأتت سلبية، ومع ذلك يُعاني من آلام المعدة، لذلك فأتى قرار المدرب زين الدين زيدان باستبعاده من مواجهة يوم السبت المقرر لها بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

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غياب راموس هو ضربة قوية لدفاعات مدريد التي سيتعين عليها أن تقف في وجه ياجو أسباس، هداف الليجا الحالي والذي يمر بأفضل فترات مسيرته الكروية على الإطلاق.

على الأغلب سيلعب ناتشو في محل راموس، وربما قد يعتمد زيدان على إيدير ميليتاو، على أن يكون العبء الأكبر على كاهل رافاييل فاران لإيقاف أسباس الخطير.

إلى جانب راموس، يغيب فقط البرازيلي رودريجو بعد تعرضه للإصابة في مباراة غرناطة قبل الماضية، عدا ذلك فكتيبة زيزو مكتملة وعلى رأسها إيدين هازارد.

قائمة الريال لمواجهة سيلتا فيجو ضمت 23 لاعبًا وأتت على النحو الآتي:

الجدير بالذكر أن ريال مدريد تعادل الجولة الماضية مع إلتشي بهدف لكل فريق، في مباراة شارك هازارد خلالها في 13 دقيقة فقط، ويتوقع أن تستمر مشاركته على استحياء خشية تجدد الإصابة.

كما تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب الصدارة أتلتيكو مدريد، مع مباراتين أقل لكتيبة دييجو سيميوني.