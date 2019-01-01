"آس" تكشف تفاصيل جديدة في ملف بوجبا وريال مدريد

بحسب مصدر مقرب من اللاعب

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

كشفت صحيفة "آس" عن آخر مستجدات مستقبل الفرنسي بول بوجبا، المرشح فوق العادة ليكون سادس صفقات ريال مدريد في موسم البحث عن استعادة هيبة وكبرياء النادي الملكي.

وتحوم الشكوك حول مستقبل بطل العالم منذ أسابيع، تحديدًا منذ تلميحاته عن رغبته في العمل مع زيدان، قبل أن يُصّعد نبرة التمرد، بالاعتراف جهرًا بحاجته لخوض تحد جديد، هذا في الوقت الذي لا يفوت فيه وكيل أعماله مينو رايولا، ولو نصف فرصة للحديث عن رغبة موكله في الهروب من "مسرح الأحلام".

ومساء الأحد، قالت صحيفة "آس" المقربة من اللوس بلانكوس، إن مصدر مقرب من صاحب الـ26 عامًا، أشار إلى عدم انتهاء فرص اللاعب في تحقيق هدفه بارتداء قميص الميرينجي هذا الصيف، بقوله "علينا الالتزام بالصمت والهدوء، لأننا نعمل على هذا الأمر".

وأشار التقرير، إلى أن الشخص الذي كان يتحدث الإسبانية بطريقة مفهومة وواضحة جدًا، ذكر أن "احتمالية ذهاب بوجبا إلى ريال مدريد متساوية مع احتمالية بقائه مع مانشستر يونايتد"، ما يعني أن مستقبله سيبقى معلقًا ليس فقط لنهاية الميركاتو الصيفي في إنجلترا في أول أسبوع من أغسطس، بل قد تمتد لنهاية الشهر.

موسم جديد ✅

قميص جديد✅

مدير فني جديد ✅

صفقات وزملاء جدد ✅

نفس كريستيانو رونالدو 🤩 pic.twitter.com/iIAkq3vKvs — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 21, 2019

وفي ختام حديث المصدر، لفت إلى أن بوجبا تعمد وضع الكرة في ملعب ريال مدريد ورئيسيه، بإظهار علامات التمرد على الشياطين الحمر، لكن حتى الآن، لم يتحرك فلورنتينو بيريز بشكل رسمي أو حتى ملموس.