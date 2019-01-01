من هو آرون بيساكا؟ ظهير مانشستر يونايتد الجديد الذي طال انتظاره

تمكن مانشستر يونايتد من التعاقد مع آرون بيساكا قادماً من صفوف كريستال بالاس، في ثاني صفقات الفريق هذا الصيف، فمن هو ولماذا طال انتظار ضم لاعب مثله؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

أعلن مانشستر يونايتد اليوم السبت عن تعاقده مع الإنجليزي "آرون بيساكا" قادماً من صفوف كريستال بالاس في صفقة كلفت خزائن العملاق الإنجليزي حوالي 50 مليون جنيه إسترليني "بالإضافات" لينضم لقائمة أغلى المدافعين في العالم، بسبب اصرار الفريق على ضمه وهو ما جعل البالاس يطلب مبلغاً كبيراً من أجل التفريط فيه.

يعتبر بيساكا هو ثاني صفقات اليونايتد هذا الصيف، بعد الجناح الأيسر "دانييل جيمس" لاعب سوانزي سيتي السابق، ليواصل النادي سياسة التعاقد مع المواهب الشابة التي انتهجها مع النرويجي سولشار، بعد أن كان مانشستر يونايتد يهتم بالأسماء الكبيرة فقط ويضطر لدفع رواتب خيالية من أجل التعاقد معهم أمثال فالكاو وإبراهيموفيتش في السنوات القليلة الأخيرة.

لكن من هو آرون بيساكا؟ كيف استطاع جذب انتباه اليونايتد بعد أن أصبح أحد أفضل اللاعبين في مركزه في الدوري الإنجليزي؟، هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

من هو آرون بيساكا؟

آرون بيساكا هو ظهير أيمن إنجليزي، وُلد في 26 نوفمبر من عام 1997، بدأ مسيرته مع كريستال بالاس وهو في الحادية عشر من عمره بعد أن انضم للاكاديمية، وكان يلعب كجناح في بداية مشواره قبل أن يتم تغيير مركزه في وقت لاحق إلى ظهير أيمن، ووقع على عقده الاحترافي الأول مع الفريق في ديسمبر من عام 2016، لتبدأ انطلاقته بعدها ويصبح من أبرز اللاعبين الواعدين في إنجلترا.

تشبث بيساكا بفرصته جيداً مستغلاً أزمة غياب بعض اللاعبين بداعي الإصابة، ومن ذلك الحين لم يفارق التشكيلة الأساسية لكريستال بالاس، وواصل تقديم مستوى رائع بشكل ثابت ليلفت أنظار مانشستر يونايتد، الذي استطاع في النهاية التوقيع معه في واحدة من أهم صفقات الشياطين الحمر بسبب حاجته الماسة إلى لاعب في هذا المركز وبهذه الخصائص تحديداً.

الفرق التي لعب لها آرون بيساكا:

الفريق الفترة المباريات الأهداف التي صنعها كريستال بالاس 2016 - 2019 46 14

آرون بيساكا.. كيف انطلقت مسيرته مع كريستال بالاس؟

لم يكن من المخطط له منح بيساكا الفرصة مع الفريق الأول سريعاً برغم موهبته الكبيرة، ولكنه فقط تم استدعائه في المباريات التحضيرية لموسم 2017-2018 تحت قيادة فرانك دي بوير، لأن الهولندي أراد الاعتماد على لاعبين يمكنهم اللعب في طريقة 3-4-3 وحاول تجربته فيها، ولكنه مع بداية الموسم كان يفضل كلا من فوسو مينساه المُعار من مانشستر يونايتد، ومارتن كيلي لاعب ليفربول السابق من أجل شغل مركز الظهير الأيمن.

بعد رحيل دي بوير بسبب سوء النتائج وتعيين روي هودجسون، اعتمد المدرب الجديد لكريستال بالاس على جويل وارد كظهير أيمن، وهو ما يوضح سبب صعوبة حصول بيساكا على فرصة لوجود أكثر من لاعب في مركزه، لذا اضطر لانتظار حدوث أمر استثنائي لينال بعض الدقائق مع الفريق الأول ألا وهو معاناة البالاس من سوء حظ عاثر بإصابة كل اللاعبين في هذا المكان، وهو ما تم بالفعل!.

وجد روي هودجسون نفسه مضطراً للاعتماد على لاعب الرديف بسبب إصابة الثلاثي مينساه، وارد ومارتن كيلي في توقيت واحد، ولكن رب ضارة نافعة، حيث أثبت بيساكا أنه كان الأحق من الجميع للمشاركة كأساسي واستطاع تقديم مستوى مبهر للغاية ليتم اختياره لاعب الشهر أربع مرات وتحديداً في أغسطس، سبتمبر، أكتوبر ومارس وينهي الموسم وهو متوج بأفضل لاعب في الفريق بسبب ثباته على أدائه الرائع منذ إقحامه في التشكيل.

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بيساكا وحلم الطفولة الذي تحقق

لا يعتبر بيساكا محظوظاً لانضمامه لأحد أعرق أندية العالم وهو مانشستر يونايتد فحسب ولكن لأن الشياطين الحُمر تحديداً هم فريقه المفضل منذ نعومه أظافره، حيث نشر اللاعب قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه للفريق صورة له برفقة عائلته وهو في سن صغيرة ويرتدي قميص اليونايتد، في إشارة منه إلى أنه سينضم إلى الفريق الذي طالما حلم باللعب له، وها هو الحلم قد تحقق سريعاً جداً.

صرح بيساكا عن هذه الخطوة قائلاً: أنا متحمس للتوقيع أخيراً مع مانشستر يونايتد، كل طفل يريد أن يلعب لفريق مثل هذا، أنا ممتن ويشرفني أن أمثل هذا النادي، أعتقد أني سأتحسن في كل خطوة وأتعلم أشياء جديدة من زملائي الجدد في الفريق، أعتقد أن اليونايتد هو نادي كبير وعائلة كبيرة، لديه قاعدة عريضة من المعجبين، وهم جميعاً يبقون بجانب بعضهم البعض.

واختتم حديثه عن مدى إعجابه بأولد ترافولد قائلاً: عندما لعبت في الأولد ترافولد الموسم الماضي كانت تلك المرة الأولى لي هناك، لم أُصدق هذا الملعب، وكما قلت في إحدى المقابلات التي أُجريت في هذا الوقت كان واحد من أفضل الملاعب التي لعبت بها من حيث حجمها، أرضية الملعب، المشجعين والأصوات العالية.. أود أن أقول شكراً على الترحيب بي في هذا النادي المُذهل.

ما الإضافة التي سيقدمها بيساكا لليونايتد؟

يمكن اعتبار بيساكا بمثابة الصفقة التي طال انتظارها لمانشستر يونايتد في هذا المركز بعد أن اضطر الفريق في السنوات الماضية على الاعتماد على بعض اللاعبين في غير مراكزهم من أجل سد خانة الظهير الأيمن على غرار الجناحين السابقين الإكوادوري أنطونيو فالنسيا والإنجليزي آشلي يونج والذي شارك في الفترة الأخيرة مع مورينيو كظهير ايسر أيضاً.

تعاقد مانشستر يونايتد مع إثنين من اللاعبين في هذا المركز وهما الإيطالي ماتيو دارميان والبرتغالي ديوجو دالوت ولكن هذا الثنائي كان يفتقد إما للخبرة أو للقدرة على التكيف على معطيات الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتطلب قوة بدنية هائلة من أجل النجاح فيه، وهو ما يتوفر قطعاً في الصفقة الجديدة "آرون بيساكا" الذي انضم من كريستال بالاس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

أثبت بيساكا قدراته العالية للغاية منذ أول مباراة له في الدوري، حيث يتمتع اللاعب بقدرات دفاعية كبيرة، رائع في قطع الكرة ومن الصعب جداً مراوغته، يملك سرعة كبيرة يستغلها في العديد من الانطلاقات الهجومية المميزة والأهم من ذلك هو ثباته على هذا المستوى على مدار موسمين مع كريستال بالاس على الرغم أنه يملك 21 عاماً فقط.

لم يظهر بيساكا قدراته الهجومية كاملةً ولكن هذا يعتمد على أسلوب لعب الفريق بكل تأكيد، مع كريستال بالاس كان يدافع بشكل أكبر وهو ما سيختلف كلياً مع مانشستر يونايتد الذي سيسعى لتقديم كرة هجومية تحت قيادة النرويجي سولشار، لذا من المتوقع رؤية نسخة مطورة من اللاعب الذي يحتاج أن يتطور هجومياً بشكل أكبر في الفترة المقبلة.