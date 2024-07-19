"ظهور أول سلبي لآرني سلوت" .. ليفربول يسقط وديًا بقيادة محمد صلاح

سلوت يتطلع لـ"تحسين الصورة" في المباريات القادمة..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، "هزيمة مفاجئة" في أولى مبارياته الودية، مع المدير الفني الهولندي الجديد آرني سلوت، استعدادًا للموسم الرياضي 2024-2025.

ليفربول أعلن التعاقد مع سلوت، في صيف العام الحالي؛ لـ"خلافة" الألماني يورجن كلوب، الذي رحل بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، بعد 9 سنوات على رأس القيادة الفنية للفريق الأول.

وأشرك سلوت في "ظهوره الودي الأول" مع ليفربول، أمام نادي بريستون الإنجليزي، العديد من النجوم الكبار؛ في مقدمتهم الفرعون المصري محمد صلاح.

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وعلى الرغم من ذلك.. فشل العملاق الإنجليزي في تحقيق الانتصار، وتلقى الخسارة بهدف مقابل لا شيء؛ سجله روبي برادي، بـ"تسديدة صاروخية" من مسافة 40 ياردة تقريبًا.

وحرص المدير الفني الهولندي، على مشاهدة أكبر عدد من اللاعبين، للوقوف على مستواهم قبل بداية الموسم الجديد؛ وذلك بإقحام 25 اسمًا مختلفًا خلال شوطي المباراة أمام بريستون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمباراة ودية "ثانية"، يوم 26 يوليو الجاري، أمام ريال بيتيس الإسباني؛ سيعقبها العديد من اللقاءات الاستعدادية الأخرى.

جدير بالذكر أن الأيام القادمة؛ ستشهد انضمام النجوم الدوليين، الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في بطولتي أمم أوروبا وكوبا أمريكا 2024، إلى ليفربول.