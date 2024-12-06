"أخبر رئيسك أنك تحصل على نفس الإجابة" .. سلوت يحرج صحفيًا بسبب السؤال المُكرر عن فان دايك وصلاح

مدرب الريدز يعمل ألف حساب للديربي

رفض الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، التطرق للحديث عن تجديد عقود نجوم الفريق، وعلى رأسهم القائد فيرجيل فان دايك، بعدما زعمت تقارير صحفية أن إدارة الريدز عرضت على النجم الهولندي التجديد.

ويستعد ليفربول لمهمة صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه مضيف إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، غدًا السبت، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة.

وقال سلوت عن مواجهة إيفرتون: "يجب أن نكون مستعدين لمباراة صعبة، سنواجه فريقًا جيدًا على مستوى اللاعبين والإدارة الفنية وسيكون صوت الجماهير صاخبًا مثل جماهير نيوكاسل، وربما أعلى، يجب أن نكون مستعدين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسئل سلوت خلال المؤتمر الصحفي للقاء عن عقد فان ديك الجديد، ليرد بطريقة مازحة: "ما هي الإجابة التي تعتقد أنني سأرد بها؟ أخبر رئيسك أنك تحصل دائمًا على نفس الإجابة"، في إشارة لتكرار هذا النوع من الأسئلة، والتي دائمًا ما توجه له بشأن اللاعبين الذي تقترب عقودهم من الانتهاء، مثل محمد صلاح وترينت ألكسندر آرنولد.

وشدد المدرب الهولندي على أن الحارس كويمين كيليهير سيستمر في حراسة مرمى الريدز خلال مواجهة إيفرتون، مشيرًا إلى البرازيلي أليسون بيكر، لا يزال غير قادر على المشاركة في المباريات، بسبب معاناته من الإصابة في أوتار الركبة.